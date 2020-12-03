Карантин вихідного дня відмінили, а президента Молдови хочуть позбавити повноважень: новини за 2 грудня

В Україні більше не буде карантину вихідного дня, Росія намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН, новообраного президента Молдови хочуть позбавити повноважень. Детальніше про те, що сталося в середу, 2 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантину вихідного дня не буде. На вихідні та в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони.

Кабінет міністрів України готує проект тотального тестування на COVID-19. Його хочуть провести у Києві та інших великих містах.

В РНБО закликали місцеві ради невідкладно провести сесії через COVID-19. Про це йдеться у відкритому листі Данілова, який опубліковано на сторінці РНБО у Facebook.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що уряду треба буде посилювати обмеження тоді, коли в українських лікарнях буде зайнято 35-40 тисяч лікарняних ліжок.

Міністр Кабінет міністрів Олег Немчінов заявив, що станом на сьогодні зупиняти міжміський чи міжнародний транспорт в Україні не планують.

Український лікар з Харкова Андрій Пеньков розповів, який день під час хвороби коронавірусом є найбільш небезпечним через виникнення загрози для життя пацієнта.

Великобританія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавірусу на 95%.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) посилила правила носіння масок під час пандемії CОVID-19. Тепер маски рекомендується носити і поза приміщеннями при певних умовах.

Росія намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН, - Кулеба

Російська Федерація планувала легітимізувати представників "ЛДНР". Для цього планували використовувати формат Арріа Ради безпеки ООН. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, слова якого наводить прес-служба української делегації в Тристоронньої контактній групі.

Зокрема, Росія намагалася провести засідання нібито в рамках Ради безпеки ООН, на якому повинні були виступити представники ОРДЛО.

Президента Молдови хочуть позбавити повноважень, Санду скликає протест

Обраний президент Молдови Майя Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту. Про це йшлося на брифінгу Санду в Кишиневі, який транслювався у Facebook.

Депутати соціалістичної партії запропонували парламенту вивести Службу інформації та безпеки з-під підпорядкування президента Молдови. Відповідний законопроект вже внесли в молдовський парламент.

Ізраїль і США посилюють координацію: чекають на ракетні удари Ірану в грудні

Армії Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки посилюють координацію на тлі агресивних випадів Ірану після вбивства провідного ядерника. Очікується, що Іран в якості помсти може завдати ракетних ударів. Про це пише Haaretz з посиланням на джерела.

Повідомляється, що ізраїльська і американська армії посилюють координацію у сфері раннього виявлення ракетних запусків. За оцінками Ізраїлю, Іран вже у грудні може відповісти на вбивство ядерника Мохсена Фахрізаде ударами по їхніх військових об'єктах у регіоні.

Помер знаменитий радянський актор з "Собачого серця"

У Москві помер знаменитий російський актор Борис Плотніков. Раніше йому діагностували коронавірус. Актор, найбільш відомий за роллю доктора Борменталя в культовому фільмі "Собаче серце".

Плотнікову був 71 рік.

На Волині виник скандал з батюшкою в норковій шубі

На Волині 54-річний єпископ ПЦУ, раніше митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийшов у норковій шубі в міськраду. Його поява в хутрі викликало в мережі бурю обурення і критики. Деякі українці просто не розуміють, як батюшка може дозволяти собі таку розкіш, не кажучи вже про етичний фактор.

Спочатку фото з'явилися на сайті Луцької міськради, але потім поширилися і в соцмережах.

"Динамо" з великим рахунком поступилося "Ювентусу" у матчі Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" на виїзді поступилося "Ювентусу" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч у Турині завершилась з рахунком 0:3.

Доля єврокубків для киян вирішиться в заключному турі.

Як зміниться світ після пандемії та коли чекати на нову: прогнози від Білла Гейтса

Біл Гейтс, американський мільярдер-філантроп і засновник Microsoft, дав прогнози про зміни в світі після закінчення пандемії COVID-19, які тенденції та практики стануть стрімко розвиватися і стануть для людства новою нормою в побуті та роботі. Про це Гейтс розповів у своєму блозі The Gates Notes.

"Ми з доктором Фаучі (Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, - Ред.) оптимістичні щодо того, що вакцина покладе кінець пандемії в якийсь момент в найближчому майбутньому. Але як буде виглядати світ після цього, набагато менш зрозуміло. Я підозрюю, що деякі зі спостережуваних нами тенденцій диджиталізації - особливо в області онлайн-навчання, телемедицини та віддаленої роботи - стануть постійною частиною нашого життя", - зазначив він.

Народний синоптик дав прогноз на Новий рік і Різдво

Новорічні свята в Україні не за горами, а українців цікавить питання, яка ж буде погода на католицьке Різдво 25 грудня і свято Нового року. Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує на Різдво мороз до - 7 градусів, а от напередодні Нового року пройдуть дощі.

Експерт повідомив, що перший місяць зими завершиться плюсовими градусами, 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля.