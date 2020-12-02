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Ізраїль і США посилюють координацію: чекають на ракетні удари Ірану в грудні

Новость на русском → Тель-Авів, Середа 02 грудня 2020 22:08
Ізраїль і США посилюють координацію: чекають на ракетні удари Ірану в грудні Фото: ізраїльські військові (facebook com tzahalonline)
Автор: РБК-Україна

Армії Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки посилюють координацію на тлі агресивних випадів Ірану після вбивства провідного ядерника. Очікується, що Іран в якості помсти може завдати ракетних ударів.

Про це пише Haaretz з посиланням на джерела.

Повідомляється, що ізраїльська і американська армії посилюють координацію у сфері раннього виявлення ракетних запусків. За оцінками Ізраїлю, Іран вже у грудні може відповісти на вбивство ядерника Мохсена Фахрізаде ударами по їхніх військових об'єктах у регіоні.

Джерела відзначають, що вище керівництво Армії оборони Ізраїлю зустрілося з колегами з Центрального командування США. Сторони обговорили зміцнення зв'язків між збройними силами.

Нагадаємо, сьогодні в Ірані дозволили виробництво збройового урану. Це перший крок на шляху до отримання ядерної бомби.

Тегеран активізував ядерну програму після вбивства вченого Мохсена Фахрізаде минулого тижня. Іранська сторона звинувачує в цьому ізраїльські спецслужби, але Тель-Авів поки не коментує інцидент.

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