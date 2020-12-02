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Карантину вихідного дня не буде. Україна буде жити в "помаранчевій" зоні

Новость на русском → Середа 02 грудня 2020 13:53
Карантину вихідного дня не буде. Україна буде жити в "помаранчевій" зоні Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантину вихідного дня не буде. На вихідні та в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони.

Про це Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

За його словами, Кабмін розробляє рішення щодо посилення карантину.

"І на вихідні і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони на території цілої країни. Наразі Кабінетом міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення стосовно можливого поширення, або посилення карантинних обмежень", - сказав Шмигаль.

Кабінет міністрів наразі напрацьовує збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження.

Також Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний ефект. Кількість випадків коронавірусу за попередній тиждень зменшилася на 6 тисяч, в порівнянні з прогнозами.

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