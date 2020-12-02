Радуцький про локдаун: треба вводити, коли буде зайнято 40 тисяч лікарняних ліжок

Введення локдауну в Україні залежить від завантаженості лікарняних ліжок. Коли в українських лікарнях буде зайнято 35-40 тисяч лікарняних ліжок, уряду треба буде посилювати обмеження.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".

Станом на сьогодні, за словами Радуцького, в українських стаціонарах завантаженість ліжок близько 27-28 тисяч, що складає майже половину від наявних лікарняних місць.

"Якщо ця завантаженість ліжок буде рости, якщо ця кількість буде 35-40 тисяч, то треба вводити локдаун, бо система не витримає", - пояснив він.

Нардеп розповів, що локдаун передбачатиме повернення офісів до дистанційної роботи, заборону на роботу ТРЦ та проведення масових заходів, а також обмеження на кількість людей під час заходів на вулиці.

"Що стосується транспорту: нема сенсу зачиняти міжнародне сполучення, бо локдаун зменшить концентрацію людей. Але транспорт має бути закритим, крім службового, щоб люди могли добратися до роботи", - додав Радуцький.

Нагадаємо, нещодавно в РНБО заявили, що в Україні 100% буде запроваджено локдаун. Однак поки немає точної дати посилення обмежень.

Крім того, цього тижня завантаженість лікарняних ліжок в Україні знову перевищила 50%. Найбільш напружена ситуація в Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.