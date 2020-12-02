ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Радуцький про локдаун: треба вводити, коли буде зайнято 40 тисяч лікарняних ліжок

Новость на русском → Київ, Середа 02 грудня 2020 23:15
Радуцький про локдаун: треба вводити, коли буде зайнято 40 тисяч лікарняних ліжок Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Введення локдауну в Україні залежить від завантаженості лікарняних ліжок. Коли в українських лікарнях буде зайнято 35-40 тисяч лікарняних ліжок, уряду треба буде посилювати обмеження.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".

Станом на сьогодні, за словами Радуцького, в українських стаціонарах завантаженість ліжок близько 27-28 тисяч, що складає майже половину від наявних лікарняних місць.

"Якщо ця завантаженість ліжок буде рости, якщо ця кількість буде 35-40 тисяч, то треба вводити локдаун, бо система не витримає", - пояснив він.

Нардеп розповів, що локдаун передбачатиме повернення офісів до дистанційної роботи, заборону на роботу ТРЦ та проведення масових заходів, а також обмеження на кількість людей під час заходів на вулиці.

"Що стосується транспорту: нема сенсу зачиняти міжнародне сполучення, бо локдаун зменшить концентрацію людей. Але транспорт має бути закритим, крім службового, щоб люди могли добратися до роботи", - додав Радуцький.

Нагадаємо, нещодавно в РНБО заявили, що в Україні 100% буде запроваджено локдаун. Однак поки немає точної дати посилення обмежень.

Крім того, цього тижня завантаженість лікарняних ліжок в Україні знову перевищила 50%. Найбільш напружена ситуація в Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Михайло Радуцький Коронавірус Локдаун
NEWS
Підтримка бізнесу на карантині: СН хоче у п'ятницю розглянути закони президента
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Підтримка бізнесу на карантині: СН хоче у п'ятницю розглянути закони президента
DAILY
Репетиція локдауну: як поліція готується до посилення карантину
Виталий Носач, Владислав Красінський Репетиція локдауну: як поліція готується до посилення карантину