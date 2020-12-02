ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президента Молдови хочуть позбавити повноважень, Санду скликає протест

Новость на русском → Кишинів, Середа 02 грудня 2020 19:22
Президента Молдови хочуть позбавити повноважень, Санду скликає протест Фото: Майя Санду (flickr.com eppofficial)
Автор: Дмитро Левицький

Обраний президент Молдови Майя Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту.

Про це йшлося на брифінгу Санду в Кишиневі, який транслювався у Facebook.

Депутати соціалістичної партії запропонували парламенту вивести Службу інформації та безпеки з-під підпорядкування президента Молдови. Відповідний законопроект вже внесли в молдовський парламент.

"Цей законопроект - це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захоплення влади. Ми оскаржимо ці зловживання у Конституційному суді та просимо допомоги народу", - заявила Санду.

Вона додала, що таким чином правляча партія намагається завадити їй "почати наводити порядок в країні".

"Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти та захистити свій голос", - наголосила майбутній президент.

Нагадаємо, до цього Санду виступала за відставку чинного уряду Молдови та проведення дострокових парламентських виборів. Санду оголосила боротьбу з корупцією в країні.

Як писало РБК-Україна, інавгурація Санду має відбутися наприкінці грудня 2020 року.

Однак Конституційний суд Молдови досі не визнав результати виборів президента через судові тяганини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Молдова Мая Санду
NEWS
Кабмін готує тотальне тестування на COVID-19: де його проведуть
РБК-Українаінформаційне агентство Кабмін готує тотальне тестування на COVID-19: де його проведуть
DAILY
Репетиція локдауну: як поліція готується до посилення карантину
Виталий Носач, Владислав Красінський Репетиція локдауну: як поліція готується до посилення карантину