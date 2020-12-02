Президента Молдови хочуть позбавити повноважень, Санду скликає протест
Обраний президент Молдови Майя Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту.
Про це йшлося на брифінгу Санду в Кишиневі, який транслювався у Facebook.
Депутати соціалістичної партії запропонували парламенту вивести Службу інформації та безпеки з-під підпорядкування президента Молдови. Відповідний законопроект вже внесли в молдовський парламент.
"Цей законопроект - це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захоплення влади. Ми оскаржимо ці зловживання у Конституційному суді та просимо допомоги народу", - заявила Санду.
Вона додала, що таким чином правляча партія намагається завадити їй "почати наводити порядок в країні".
"Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти та захистити свій голос", - наголосила майбутній президент.
Нагадаємо, до цього Санду виступала за відставку чинного уряду Молдови та проведення дострокових парламентських виборів. Санду оголосила боротьбу з корупцією в країні.
Як писало РБК-Україна, інавгурація Санду має відбутися наприкінці грудня 2020 року.
Однак Конституційний суд Молдови досі не визнав результати виборів президента через судові тяганини.