Карантин выходного дня отменен, а президента Молдовы хотят лишить полномочий: новости за 2 декабря

В Украине больше не будет карантина выходного дня, Россия пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО в Совбезе ООН, новоизбранного президента Молдовы хотят лишить полномочий. Подробнее о том, что произошло в среду, 2 декабря - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Россия пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО в Совбезе ООН, - Кулеба

Российская Федерация планировала легитимизировать представителей "ЛДНР". Для этого планировали использовать формат Арриа Совета безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В частности, Россия пыталась провести заседание якобы в рамках Совета безопасности ООН, на котором должны были выступить представители ОРДЛО.

Президента Молдовы хотят лишить полномочий, Санду созывает протест

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста. Об этом шла речь на брифинге Санду в Кишиневе, который транслировался в Facebook.

Депутаты социалистической партии предложили парламенту вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента Молдовы. Соответствующий законопроект уже внесли в молдавский парламент.

Израиль и США усиливают координацию: ждут ракетные удары Ирана в декабре

Армии Израиля и Соединенных Штатов Америки усиливают координацию на фоне агрессивных выпадов Ирана после убийства ведущего ядерщика. Ожидается, что Иран в качестве мести может нанести ракетные удары. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на источники.

Сообщается, что израильская и американская армии усиливают координацию в сфере раннего обнаружения ракетных запусков. По оценкам Израиля, Иран уже в декабре может ответить на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде ударами по их военным объектам в регионе.

Умер знаменитый советский актер из "Собачьего сердца"

В Москве умер знаменитый российский актер Борис Плотников. Ранее ему диагностировали коронавирус. Актер наиболее известен по роли доктора Борменталя в культовом фильме "Собачье сердце".

Плотникову был 71 год.

На Волыни возник скандал с батюшкой в норковой шубе

На Волыни 54-летний епископ ПЦУ, ранее митрополит Луцкий и Волынский Михаил пришел в норковой шубе в горсовет. Его появление в мехах вызвало в сети бурю негодования и критики. Некоторые украинцы просто не понимают, как батюшка может позволять себе такую роскошь, не говоря уже об этическом факторе.

Изначально фото появились на сайте Луцкого горсовета, но потом распространились и в соцсетях.

"Динамо" крупно уступило "Ювентусу" в выездном матче Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" на выезде уступило "Ювентусу" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась со счетом 0:3.

Судьба еврокубков для киевлян решится в заключительном туре.

Как изменится мир после пандемии и когда ждать новую: прогнозы от Билла Гейтса

Билл Гейтс, американский миллиардер-филантроп и основатель Microsoft, дал прогнозы об изменениях в мире после окончания пандемии COVID-19, какие тенденции и практики станут стремительно развиваться и станут для человечества новой нормой в быту и работе. Об этом Гейтс рассказал в своем блоге The Gates Notes.

"Мы с доктором Фаучи (Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, - Ред.) оптимистичны в отношении того, что вакцина положит конец пандемии в какой-то момент в ближайшем будущем. Но как будет выглядеть мир после этого, гораздо менее ясно. Я подозреваю, что некоторые из наблюдаемых нами тенденций диджитализации - особенно в области онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы - станут постоянной частью нашей жизни", - отметил он.

Народный синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество

Новогодние праздники в Украине не за горами, а украинцев интересует вопрос, какая же будет погода на католическое Рождество 25 декабря и праздник Нового года. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует на Рождество мороз до - 7 градусов, а вот в канун Нового года пройдут дожди.

Эксперт сообщил, что первый месяц зимы завершится плюсовыми градусами, 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.