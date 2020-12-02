Усередині приміщень і зовні: ВООЗ посилила правила носіння масок

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) посилила правила носіння масок під час пандемії CОVID-19. Тепер маски рекомендується носити і поза приміщеннями при певних умовах.

Про це йдеться в опублікованих рекомендаціях на сайті ВООЗ.

В оновленому посібнику йдеться, що необхідно носити захисні маски і поза приміщеннями, якщо фізично неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр.

В приміщеннях - школи та магазини - також необхідно носити маски, якщо всередині не можна дотримуватися дистанції. У погано провітрюваних будівлях слід залишатися в масці незалежно від можливості дотримуватися дистанції.

Оновлені правила поширюються на дорослих і дітей старше 12 років. А групи ризику, в тому числі літні люди, теж мають носити маску при неможливості дотримуватися дистанції.

ВООЗ не рекомендує носити маски дітям до п'яти років. А діти у віці від 6 до 11 років мають мати маску в залежності від уміння поводитися з нею та з урахуванням епідеміологічної обстановки.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік влаштував стрілянину з пістолета, коли його в аптеці попросили надіти захисну маску.

А в Луцьку відвідувач супермаркету влаштував бійку з патрульними поліцейськими через відсутність маски.