Зеленский прибыл на место пожара в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков на место сгоревшего дома престарелых. Президент заслушает доклад правительственной комиссии о причинах пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что над выяснением причин пожара работает правительственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин. Также Президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, вчера в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Как отметила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, по данному факту задержано четырех человек. Также следствие рассматривает три основных версии пожара - поджог, неосторожное обращение с огнем и электроприборами, а также замыкание электросети.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров создал государственную комиссию для выяснения причин пожара в доме престарелых в Харькове.