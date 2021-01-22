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Генпрокурор назвала три основные версии пожара в Харькове

Новина українською → Киев, Пятница 22 января 2021 09:03
Генпрокурор назвала три основные версии пожара в Харькове Фото: сгоревших дом престарелых в Харькове (khar.gp.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Следователи рассматривают три основные версии пожара в доме престарелых в Харькове. Сейчас правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов.

Об этом сообщили генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее словам, основными версиями являются:

  • Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)
  • Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
  • Пожар возник в результате замыкания электросети.

"Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов", - заявила генпрокурор.

Напомним, пожар в Харькове в доме престарелых произошел 21 января. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее Венедиктова сообщала, что предварительно возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Также РБК-Украина писало, что по делу о пожаре в Харькове задержали четырех человек. Им готовятся сообщить о подозрении.

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