По делу о пожаре в Харькове задержан еще один человек

Правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Задержана жена арендатора здания, которая фактически управляла заведением.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Женщина является директором частного предприятия. Ей инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома престарелых. До этого были задержаны трое причастных - владелец домовладения, арендатор дома и администратор пансионата.

"Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения", - заявила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что супруги, которые организовали дом престарелых в Харькове, оценивали услуги пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем в 15 тысяч гривен. При этом на территории рядом с пансионатом работал официально оформленный так называемый "реабилитационный центр" для алко и наркозависимых.

Напомним, вчера в Харькове произошел пожар в частно доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Также РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований открыло дело в отношении сотрудников ГСЧС из-за служебной халатности.