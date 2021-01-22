Зеленський прибув на місце пожежі у Харкові

Президент України Володимир Зеленський прибув у Харків на місце згорілого будинку для літніх людей. Президент заслухає доповідь урядової комісії про причини пожежі.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Наголошується, що над з'ясуванням причин пожежі працює урядова комісія на чолі з міністром розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Глава держави відвідає місце трагедії і заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад і територій, яка працює над з'ясуванням її причин. Також Президент проведе нараду з координації напрацювання механізмів запобігання подібних надзвичайних ситуацій", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, вчора в Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей. В результаті загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як зазначила генпрокурор України Ірина Венедиктова, за даним фактом затримано чотирьох осіб. Також слідство розглядає три основні версії пожежі - підпал, необережне поводження з вогнем та електроприладами, а також замикання електромережі.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів створив державну комісію для з'ясування причин пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.