Пожар в доме престарелых Харькова: что известно

В Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. Погибло 15 человек, более 10 пострадавших госпитализированы. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электроприборами. Что известно о трагедии - в материале РБК-Украина.

Пожар произошел в частном хосписе

Сегодня в 15:03 на ул. Нижняя Гиевсвкая в районе Холодная гора Харькова началось возгорание на втором этаже двухэтажного дома, в котором размещался частный дом престарелых "Золотое время".

Этаж выгорел полностью, сгорели окна, крыша здания не выдержала.Пожар на 100 кв.м. удалось локализовать в течение часа.

Возгорание полностью ликвидировали в 16:53. К тушению огня было привлечено 50 человек личного состава ГСЧС и 13 единиц спецтехники.

Произошедшее квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Данные о жертвах

На месте возгорания найдены тела 15 жертв. Еще 11 жильцов дома престарелых пострадало, их госпитализировали и сейчас оказывают медицинскую помощь. После лечения их могут поселить в интернатные учреждения.

Всего внутри дома престарелых на момент трагедии всего находилось 33 человека.

Причина пожара

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами. О предварительной причине пожара заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. Также она сообщила что на месте случившегося уже работают сотрудники прокуратуры.

Открыто уголовное дело по ст. 270 УК Украины ч.2 - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Виновным грозит наказание в виде лишение свободы сроком до 8 лет.

Руководители учреждения доставлены в полицию

В территориальный отдел полиции доставлено три человека для дачи показаний. Проводится допрос управляющего, которого задержат в связи с уголовным расследованием.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что также решается вопрос о задержании владелицы учреждения. Она находится на больничном, поэтому у ее дома выставлены полицейские наряды.

Дом престарелых не был зарегистрирован

Сгоревший дом престарелых не числился ни в каких реестрах и не был официально зарегистрирован. Об этом сообщил директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага.

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте. Такого учреждения, которое находится по этому адресу, ни в одном реестре Харьковской области не существует", - заявил Шпарага.

Зеленский требует провести расследование

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших. Глава государства поручил Кабмину создать государственную комиссию для установления причин трагедии, а министр внутренних дел должен взять дело под свой контроль.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о созыве внеочередного заседания Кабмина по поручению президента из-за пожара в Харькове.

Хозяйку дома престарелых могут задержать

Владелицу и заведующего харьковского дома престарелых доставили в полицию для дачи показаний.

Также в полиции сообщили, что виновникам пожара грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.

По словам главы МВД Арсена Авакова владелицу могут задержать.

"Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции", - добавил Аваков.

Кроме того, в связи с происшествием в Харькове проведут проверки, чтобы прекратить работу подобных заведений. Напомним, что дом престарелых, в котором произошел пожар, нигде не был зарегистрирован.