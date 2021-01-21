ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин создал комиссию для расследования пожара в Харькове

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 18:48
Кабмин создал комиссию для расследования пожара в Харькове Фото: пожар в Харькове (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Комиссию возглавил глава Минрегиона

Кабинет министров Украины создал государственную комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове. Решение приняли на внеочередном правительственном заседании.

Заседание Кабмина транслировалось в YouTube.

Комиссия была создана по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Государственную комиссию возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

В состав комиссии вошли: глава ДСНС, руководитель Харьковской ОГА, представитель Минздрава, глава Нацполиции, представитель ГАСИ, заместитель главы МВД и еще несколько представителей Кабмина.

Задачей комиссии будет установление причин пожара в доме престарелых, жертвами которой стали 15 человек, и наработка механизмов предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, сегодня в Харькове вспыхнул пожар в здании, которое переоборудовали в дом для престарелых. В результате пожара погибли 15 человек и еще 11 пострадали.

Как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в доме престарелых в Харькове. Прокуратура уже возбудила уголовное дело.

Кроме того, Зеленский поручил министру внутренних дел взять под собственный контроль расследование пожара в Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Кабинет Министров Украины Харьков пожар
NEWS
Пожар в доме престарелых Харькова: что известно
Анна Березинаредактор ленты новостей Пожар в доме престарелых Харькова: что известно
DAILY
Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными