Кабмин создал комиссию для расследования пожара в Харькове

Комиссию возглавил глава Минрегиона

Кабинет министров Украины создал государственную комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове. Решение приняли на внеочередном правительственном заседании.

Заседание Кабмина транслировалось в YouTube.

Комиссия была создана по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Государственную комиссию возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

В состав комиссии вошли: глава ДСНС, руководитель Харьковской ОГА, представитель Минздрава, глава Нацполиции, представитель ГАСИ, заместитель главы МВД и еще несколько представителей Кабмина.

Задачей комиссии будет установление причин пожара в доме престарелых, жертвами которой стали 15 человек, и наработка механизмов предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, сегодня в Харькове вспыхнул пожар в здании, которое переоборудовали в дом для престарелых. В результате пожара погибли 15 человек и еще 11 пострадали.

Как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в доме престарелых в Харькове. Прокуратура уже возбудила уголовное дело.

Кроме того, Зеленский поручил министру внутренних дел взять под собственный контроль расследование пожара в Харькове.