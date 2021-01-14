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Тарифное совещание нардепов с Кабмином: что решили

Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 14 января завершилось онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров и НКРЭКУ. Обсудили снижение цены на транспортировку газа.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на совещании договорились об ограничении цены за транспортировку газа - не более 1,79 гривны. А максимальная цена на газ будет не более 6,99 гривны за кубометр. Цена на газ, как рассказала Гришина, будет почти одинаковой по всей Украине.

"Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен", - добавила она.

Как отметила нардеп, правительство примет постановление по тарифам 15 или 18 января, а утвердят новые тарифы уже 19 января.

Напомним, правительство ищет пути снижения тарифов на газ для населения. На прошлом заседании Кабмин объявил о планах введения государственного регулирования цены на газ. Планируют установить цену на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Кроме того, сегодня вопрос снижение тарифов Кабмин обсудил с МВФ. Решили искать компромисс.

Добавим, о снижении цены на газ заговорили после начала протестов в городах Украины. Сегодня недовольные тарифами украинцы снова перекрывали дороги.

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