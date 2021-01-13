Тарифы на газ: Кабмин введет госрегулирование цен на время карантина
Кабинет министров Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
Планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.
Шмыгаль отметил, что такая цена является существенным понижением тарифа, в то время, как некоторые облгазы уже продавали газ от 10 гривен за кубометр.
"Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена на газ уже была бы 12 гривен и выше. Потому, понимая эти риски, даю поручение министерствам неотлагаемо подготовить проект постановления о введении госрегулирования цен на газ на период карантинных ограничений с целью защитить бытовых потребителей от чрезмерного повышения цен", - сказал Шмыгаль.
Напомним, в последние дни в некоторых городах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.
С 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. НАК "Нафтогаз" поднял тариф на 14% выше, чем в декабре.