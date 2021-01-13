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Тарифы на газ: Кабмин введет госрегулирование цен на время карантина

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 15:16
Тарифы на газ: Кабмин введет госрегулирование цен на время карантина Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.

Шмыгаль отметил, что такая цена является существенным понижением тарифа, в то время, как некоторые облгазы уже продавали газ от 10 гривен за кубометр.

"Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена на газ уже была бы 12 гривен и выше. Потому, понимая эти риски, даю поручение министерствам неотлагаемо подготовить проект постановления о введении госрегулирования цен на газ на период карантинных ограничений с целью защитить бытовых потребителей от чрезмерного повышения цен", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в последние дни в некоторых городах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.

С 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. НАК "Нафтогаз" поднял тариф на 14% выше, чем в декабре.

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Тарифы на газ: Кабмин введет госрегулирование цен на время карантина
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Тарифы на газ: Кабмин введет госрегулирование цен на время карантина
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