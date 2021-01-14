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Тарифный кризис: нардепы сегодня снова соберутся на совещание с Кабмином

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 16:13
Тарифный кризис: нардепы сегодня снова соберутся на совещание с Кабмином Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народные депутаты снова соберутся на совещание с представителями Кабинета министров и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по тарифному вопросу. Говорить будут о снижении цены за транспортировку газа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, на сегодняшнем онлайн-совещании будут присутствовать премьер Денис Шмыгаль и исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Остается вопрос по транспортировке, потому что в облгазах увеличение (тарифа - ред.) также произошло. Хотим услышать от НКРЭКУ о плане действий в отношении облгазов", - сказала нардеп.

Также на повестке дня вопрос помощи домохозяйствам, которые отказались от газа и перешли на электроотопление.

"Что делать с домохозяйствами, которые перешли на электрокотлы. Есть целые города, которые отказались (от газа - ред.), например, Никополь. Часть льгот отменили. Хотим понять, какое решение. Как вариант - денежная субсидия", - добавила Кравчук.

Напомним, вчера Кабмин объявил о намерении снизить цену на газ путем государственного регулирования. Правительство планирует установить цену на газ на уровне 6,99 гривны.

Кроме того, правительство поручило Минсоцполитики и Минфину проработать возможность предоставления субсидий владельцам электрокотлов.

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