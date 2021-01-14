Тарифна нарада нардепів з Кабміном: що вирішили

Ввечері 14 січня завершилася онлайн-нарада народних депутатів з представниками Кабінету міністрів та НКРЕКП. Обговорили зниження ціни на транспортування газу.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.

За словами депутата, на нараді домовилися про обмеження ціни за транспортування газу - не більше 1,79 гривні. А максимальна ціна на газ буде не більше 6,99 гривні за кубометр. Ціна на газ, як розповіла Гришина, буде майже однаковою по всій Україні.

"Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень", - додала вона.

Як зазначила нардеп, уряд ухвалить постанову щодо тарифі 15 або 18 січня, а затвердять нові тарифи вже 19 січня.

Нагадаємо, уряд шукає шляхи зниження тарифів на газ для населення. На минулому засіданні Кабмін оголосив про плани запровадження державного регулювання ціни на газ. Планують встановити ціну на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Крім того, сьогодні питання зниження тарифів Кабмін обговорив з МВФ. Вирішили шукати компроміс.

Додамо, про зниження ціни на газ заговорили після початку протестів у містах України. Сьогодні невдоволені тарифами українці знову перекривали дороги.