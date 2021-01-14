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Должны найти компромисс: Кабмин обсудил с МВФ планы по цене на газ

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 18:31
Должны найти компромисс: Кабмин обсудил с МВФ планы по цене на газ Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом (МВФ) относительно снижения цены на газ в Украине. В правительстве подчеркнули, что рынок газа в Украине должен работать.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль Telegram-канале.

Премьер отметил, что правительство и МВФ должны найти компромисс, чтобы снизить цену на газ и помочь газовому рынку развиваться.

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин предложил снизить цену на газ для населения путем государственного регулирования. В правительстве планируют до конца отопительного сезона установить цену на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве финансов заявили об обеспокоенности МВФ планами по ручному регулированию цены на газ, поскольку это может нарушить обязательства Украины.

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