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В Украине продолжают перекрывать трассы из-за повышения цен на газ

Новина українською → Ямница, Четверг 14 января 2021 15:12
В Украине продолжают перекрывать трассы из-за повышения цен на газ Фото: перекрытие трассы в Ивано-Франковской области (facebook.com/frankivsk)
Автор: Анастасия Рокитна

Под Ивано-Франковском в селе Ямница протестующие заблокировали движение транспорта автомобильным путем национального значения. Протестуют из-за высоких цен на газ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители уверяют, что общественный порядок в месте перекрытия движения транспорта обеспечен.

"Для охраны публичного порядка привлекли 6 сотрудников полиции. Также с целью информирования и для объезда выставлены два поста: один со стороны Ивано-Франковска, а другой - из Галича", - говорится в сообщении.

Также местные жители устроили протест под Закарпатской ОГА. Они требовали снизить цены на газ и его транспортировку.

В Украине продолжают перекрывать трассы из-за повышения цен на газФото: протест в Закарпатской области

Митинг под Закарпатской ОГА против тарифов на газ и электроэнергию

Posted by Mukachevo.net on Thursday, January 14, 2021

Издание "Змист" сообщило, что под Полтавской ОГА протестовали во время заседания сессии облсовета. На нее пригласили руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В Украине продолжают перекрывать трассы из-за повышения цен на газ

Фото: протест в Полтаве (zmist.pl.ru)

Напомним, Кабинет министров Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

В последние дни в некоторых городах Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.

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