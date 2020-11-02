"Слуга народа" собирается на заседание фракции, обсудят ситуацию с КСУ

"Слуга народа" в понедельник, 2 ноября, вечером проведет заседание фракции. На нем будут обсуждать законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины.

Об этом РБК-Украина сообщила народный депутат Евгения Кравчук.

По ее словам, партия поддерживает Зеленского в данном вопросе, хотя могут быть особые мнения у народных депутатов.

"Возможно, будут какие-то предложения по другим законопроектам, которые бы могли исправить ситуацию, но это нужно делать достаточно быстро, потому что если дальше так будет действовать КСУ, то и фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший антикоррупционный суд. Это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях", - сказала Кравчук.

Нардеп рассказала, что на фракции также обсудят и возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений антикоррупционного законодательства.

"Мы собственно сегодня как раз и будем это обсуждать. Хотим как раз послушать и представителей президента и Верховной рады в Конституционном суде и представителей профильного комитета по вопросам правовой политики. Плюс есть комитет по вопросам антикоррупционной деятельности. Возможно, там также будут предложения", - сообщила Кравчук.

Она добавила, что сам законопроект Зеленского о КСУ уже находится на рассмотрении комитета.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование.

Как писало РБК-Украина, Зеленский заявил, что такое решение несет угрозу нацбезопасности, а также внес в Раду законопроект об увольнении судей КСУ.

При этом глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота.