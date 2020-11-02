"Слуга народу" збирається на засідання фракції, обговорять ситуацію з КСУ

"Слуга народу" в понеділок, 2 листопада, ввечері проведе засідання фракції. На ньому будуть обговорювати законопроект президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України.

Про це РБК-Україна повідомила народний депутат Євгенія Кравчук.

За її словами, партія підтримує Зеленського в даному питанні, хоча можуть бути особливі думки у народних депутатів.

"Можливо, будуть якісь пропозиції щодо інших законопроектів, які б могли виправити ситуацію, але це потрібно робити досить швидко, тому що якщо далі так буде діяти КСУ, то і фонд гарантування вкладів може бути скасований, можуть визнати неконституційним і Вищий суд антикорупційний. Це взагалі може поставити хрест на наших євроінтеграційних прагненнях", - сказала Кравчук.

Нардеп розповіла, що на фракції також обговорять і можливість внесення законопроектів по суті скасованих КСУ положень антикорупційного законодавства.

"Ми, власне, сьогодні як раз і будемо це обговорювати. Хочемо як раз послухати і представників президента і Верховної ради в Конституційному суді і представників профільного комітету з питань правової політики. Плюс є комітет з питань антикорупційної діяльності. Можливо, там також будуть пропозиції", - повідомила Кравчук.

Вона додала, що сам законопроект Зеленського про КСУ вже знаходиться на розгляді комітету.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський заявив, що таке рішення несе загрозу нацбезпеці, а також вніс у Раду законопроект про звільнення суддів КСУ.

При цьому глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроект Зеленського має ознаки конституційного перевороту.