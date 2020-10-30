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Зеленский предлагает Раде прекратить полномочия всех судей КСУ

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 03:56
Зеленский предлагает Раде прекратить полномочия всех судей КСУ Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте ВР.

Так, Зеленский просит признать решение КСУ от 27 октября "ничтожным" и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.

Речь идет о решении, которым КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

Законопроект Зеленского предусматривает, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины будут действовать в старой редакции, то есть той, что действовала до принятия КСУ решения от 27 октября.

Также Зеленский выступает за прекращение полномочий всех судей.

"Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020(393/20), прекращаются со дня вступления в силу этим законом", - говорится в тексте документа, переданного на рассмотрение Рады.

Ранее ГБР вызвало на допрос председатель Конституционного суда.

Напомним, Зеленский 29 октября сообщил, что в ближайшее время в Верховную раду будет внесен неотложный законопроект о восстановлении добропорядочности Конституционного суда Украины.

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