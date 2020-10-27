ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Новина українською → Киев, Вторник 27 октября 2020 18:42
КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование Фото: судьи Конституционного суда Украины (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

"Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса", - сообщил он.

Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Напомним, в конце ноября прошлого года в силу вступил закон президента Украины Владимира Зеленского, которым возобновилась уголовная ответственность за незаконное обогащение.

В начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.

Добавим, что в конце июля 2019 года в Генеральной прокуратуре допускали, что руководство Окружного административного суда города Киева могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины по поводу закона о незаконном обогащении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины декларация
NEWS
Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
DAILY
Слабость бренда. Что ждет "Слугу народа" после местных выборов
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Слабость бренда. Что ждет "Слугу народа" после местных выборов