КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.
"Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса", - сообщил он.
Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.
Напомним, в конце ноября прошлого года в силу вступил закон президента Украины Владимира Зеленского, которым возобновилась уголовная ответственность за незаконное обогащение.
В начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.
Добавим, что в конце июля 2019 года в Генеральной прокуратуре допускали, что руководство Окружного административного суда города Киева могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины по поводу закона о незаконном обогащении.