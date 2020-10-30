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В "Слуге народа" в понедельник обсудят законопроект по КСУ

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 10:32
В "Слуге народа" в понедельник обсудят законопроект по КСУ Фото: Александр Качура (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Фракция "Слуга народа" в понедельник, 2 ноября, проведет заседание фракции. На нем будет обсуждаться и законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат от СН Александр Качура.

"У нас в понедельник планируется заседание фракции, на котором будем обсуждать все эти текущие вопросы, в том числе законопроект (по КСУ - ред.). У нас заседание, как раз будет в понедельник по законопроекту. Это будет решаться на согласительном совете", - сказал Качура.

Он отметил, что на заседании будет определена поддержка данного законопроекта именно фракцией "Слуга народа".

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность Национального агентства по предупреждению коррупции и системы электронного декларирования.

Вчера президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за скандальных решений КСУ. Президент заявил, что они несут угрозу обществу.

По итогам заседания СНБО Кабинет министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

Также Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КСУ. Законопроект определен как неотложный.

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