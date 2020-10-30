ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине, - глава КСУ

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 13:02
Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине, - глава КСУ Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота. Он не понимает, зачем нужно втягивать в этот процесс парламент.

Об этом Тупицкий заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

"Появляется законопроект, который за ночь склепали, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю. Что должно произойти во вторник - отменить решение КСУ. Почему указом президента? Зачем втягивать в это парламент? Один человек взял на себя ответственность, не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет ", - сказал глава КСУ.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование.

В связи с этим 29 октября президент Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Он назвал такие решения КСУ такими, которые угрожают нацбезопасности. По итогам заседания президент внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей КСУ. Он определен как неотложный.

Ранее РБК-Украина писало, что "Слуга народа" проведет в понедельник заседание фракции, на котором будет обсуждаться законопроект Зеленского по КСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Конституционный суд Украины
NEWS
ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда
Инна Собораредактор ленты новостей ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США