Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине, - глава КСУ

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота. Он не понимает, зачем нужно втягивать в этот процесс парламент.

Об этом Тупицкий заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

"Появляется законопроект, который за ночь склепали, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю. Что должно произойти во вторник - отменить решение КСУ. Почему указом президента? Зачем втягивать в это парламент? Один человек взял на себя ответственность, не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет ", - сказал глава КСУ.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование.

В связи с этим 29 октября президент Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Он назвал такие решения КСУ такими, которые угрожают нацбезопасности. По итогам заседания президент внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей КСУ. Он определен как неотложный.

Ранее РБК-Украина писало, что "Слуга народа" проведет в понедельник заседание фракции, на котором будет обсуждаться законопроект Зеленского по КСУ.