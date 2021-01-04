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У Санду назвали дату визита президента Молдовы в Украину

Автор: Игорь Литвиненко

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду посетит Украину с официальным визитом 12 января. Полный состав молдавской делегации будет объявлен позже.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Молдовы.

Во время визита в Киев Санду проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Напомним, 10 декабря Конституционный суд Молдовы официально признал Майю Санду новым президентом.

Инаугурация Санду прошла 24 декабря в Кишиневе. При этом во время своей речи она фразу на украинском языке. Кроме этого она использовала русский, гагаузский и болгарский языки.

Отметим, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове. Она получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон - 42,25%.

Ранее о запланированном визите Санду сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также РБК-Украина писало, что Санду назначила Аурелиу Чокоя временно исполняющего обязанности премьер-министра страны.

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