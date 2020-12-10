Санду приедет в Украину в январе 2021 года

Избранная президент Молдовы Майя Санду посетит Украину. Визит состоится в январе 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В рамках своего визита в Молдову глава украинского МИД встретился с Санду.

"Жду визита избранного президента Санду в январе 2021 года в Украину, чтобы начать новую успешную главу отношений Украины и Молдовы", - написал Кулеба.

Отметим, что инаугурация Санду в должность президента запланирована на 24 декабря, а потому в Украину она приедет уже в статусе президента.

Сегодня Конституционный суд Молдовы официально признал Майю Санду новым президентом. В частности, утверждены результаты выборов президента Молдовы.

Напомним, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове, который прошел прошел 15 ноября. Она получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон - 42,25%.