ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Санду приедет в Украину в январе 2021 года

Новина українською → Кишинев, Четверг 10 декабря 2020 19:27
Санду приедет в Украину в январе 2021 года Фото Майя Санду (flickr com eppofficial)
Автор: Роман Тверденко

Избранная президент Молдовы Майя Санду посетит Украину. Визит состоится в январе 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В рамках своего визита в Молдову глава украинского МИД встретился с Санду.

"Жду визита избранного президента Санду в январе 2021 года в Украину, чтобы начать новую успешную главу отношений Украины и Молдовы", - написал Кулеба.

Отметим, что инаугурация Санду в должность президента запланирована на 24 декабря, а потому в Украину она приедет уже в статусе президента.

Сегодня Конституционный суд Молдовы официально признал Майю Санду новым президентом. В частности, утверждены результаты выборов президента Молдовы.

Напомним, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове, который прошел прошел 15 ноября. Она получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон - 42,25%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Молдова
NEWS
Пробки и аварии: последствия гололеда в Киеве
РБК-Украинаинформационное агентство Пробки и аварии: последствия гололеда в Киеве
DAILY
Елена Шуляк: Коррупционная "такса" в строительстве выросла в три раза
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Елена Шуляк: Коррупционная "такса" в строительстве выросла в три раза