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Санду назначила временного премьера Молдовы

Новина українською → Кишинев, Четверг 31 декабря 2020 15:18
Санду назначила временного премьера Молдовы Фото: Ауреліу Чокой (mfa.gov.md)
Автор: Андрей Козловский

Президент Молдовы Майя Санду назначила временно исполняющего обязанности премьер-министра страны. Им стал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой.

Об этом сообщает News Maker.

Санду подписала указ сегодня. Предыдущий премьер-министр Ион Кику объявил об отставке. Как он объяснил, это было необходимо, чтобы создать условия для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

По законодательству Молдовы президент должен назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров.

Напомним, Санду 28 декабря провела консультации со всеми парламентскими фракциями и группами. По итогам встречи она сообщила, что в ближайшие дни планирует начать процедуру роспуска молдавского парламента.

При этом, против роспуска парламента Молдовы путем объявления вотума недоверия выступил бывший президент Игорь Додон.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Майя Санду готова приехать в Россию, если получит приглашение. Она готова обсудить приднестровский конфликт.

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