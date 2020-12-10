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Санду официально признана новым президентом Молдовы

Новина українською → Кишинев, Четверг 10 декабря 2020 14:11
Санду официально признана новым президентом Молдовы Фото: Майя Санду (flickr com reneweuropegroup)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Молдовы официально признал Майю Санду новым президентом. В частности, утверждены результаты выборов президента Молдовы.

Об этом пишет newsmaker.md.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании Конституционного суда адвокат действующего президента Игоря Додона предлагал перенести его, поскольку по одной из жалоб нет еще окончательного решения суда. Однако ходатайство отклонили.

В то же время глава ЦИК Молдовы Дорин Чимил рассказал, что почти по всем искам уже вынесены решения. Также он сообщил, что в Апелляционной палате есть две жалобы на то, что у Санду два гражданства.

После двухчасового совещания Конституционный суд утвердил мандат Санду. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове, который прошел прошел 15 ноября. Она получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон - 42,25%.

Также сообщалось, что Додон урезал полномочия президента Молдовы перед инаугурацией Санду.

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