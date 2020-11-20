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ЦИК Молдовы объявил о победе Санду на выборах

Новина українською → Кишинев, Пятница 20 ноября 2020 13:59
ЦИК Молдовы объявил о победе Санду на выборах Фото: Майя Сануду (facebook com maia sandu)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента. Документы с итогами выборов передадут на утверждение в Конституционный суд.

Об этом на заседании ЦИК, которое проходит в онлайн-формате, заявил глава комиссии Дорин Чимил.

"Избранным президентом признается кандидат Майя Санду, выдвинутая "Партией действия и солидарности", которая получила больше всего голосов в свою поддержку - 943 006", - заявил он.

Напомним, на этой неделе действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил Санду с победой и попросил людей не выходить на протесты. Сегодня он также заявил о необходимости провести встречу с Санду, чтобы обсудить, как будет проходить передача власти.

В комментарии РБК-Украина Санду заявила, что в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения", - отметила она.

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