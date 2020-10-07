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Россия объявила Тихановскую в розыск

Новина українською → Россия, Среда 07 октября 2020 16:52
Россия объявила Тихановскую в розыск Фото: Светлана Тихановская (flickr.com/epp_group_official)
Автор: Роман Тверденко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Ее ищут из-за нарушения статьи уголовного кодекса РФ.

РБК-Украина получило подтверждение розыска в Министерства внутренних дел России.

МВД РФ разметило в базе разыскиваемых лиц белорусскую оппозиционерку, подав ее в межгосударственный розыск по необозначенной статье уголовного кодекса.

Россия объявила Тихановскую в розыск

Ранее Тихановская заявляла, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять причину его поддержки Александра Лукашенко. Также она допускала привлечение Путина как посредника для переговоров с белорусскими властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение и встреча с Тихановской не планируются.

Также Тихановская утверждала, что Беларусь и Россия являются дружественными народами и назвала Путина мудрым руководителем. При этом, она не уверена, что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий.

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