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В Беларуси открыли дело против Тихановской и других оппозиционеров

Новина українською → Минск, Понедельник 21 декабря 2020 17:47
В Беларуси открыли дело против Тихановской и других оппозиционеров Фото: Светлана Тихановская (facebook com)
Автор: Игорь Литвиненко

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета. Им вменяют создание экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.

Кроме Тихановской по данному делу проходят Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и другие. В отношении них было возбуждено дело по ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководства им).

Также было возбуждено уголовное дело против Алексея Леончика и других оппозиционеров уголовное дело по ст.361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).

"Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса - заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве внутренних дел Беларуси создали базу данных участников акций протеста.

Также сообщалось, что в середине октября Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск.

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