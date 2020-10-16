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Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск

Новина українською → Пятница 16 октября 2020 10:35
Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую Беларусь объявила в международный розыск. Она объявлена в розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передают "РИА Новости".

В российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановской по ст. 361 ч. 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные на вред нацбезопасности).

При этом в России против нее не возбуждали, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Беларусью и РФ.

Напомним, в начале октября Тихановская попала в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Тогда в штабе белорусской оппозиционерки заявили, что Тихановская не была уведомлена о ситуации.

Также РБК-Украина писало, что днями Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования:

  • Он должен объявить об уходе;
  • Насилие на улицах должно остановиться полностью;
  • Все политзаключенные должны быть освобождены.
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Новости Украины Политика международный розыск Светлана Тихановская
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