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Дело ПриватБанка: в "Борисполе" посадили самолет, проходит спецоперация

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 14:40
Дело ПриватБанка: в "Борисполе" посадили самолет, проходит спецоперация Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В международном аэропорту "Борисполь" совершил посадку самолет, который вылетел из Днепра. Правоохранители проводят спецоперацию, которая может быть связана с делом "ПриватБанка".

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Государственной авиационной службе.

По словам собеседника, проходит секретная операция правоохранительных органов Украины, которая может быть связана с делом "ПриватБанка". Он также отметил, что люди, которые летели на этом борту, на выходят из самолета.

По данным источников, опрошенных РБК-Украина, на борту мог находиться бывший первый заместитель главы правления "ПриватБанка". В частности, до национализации банка такую должность занимали Олег Гороховский и Владимир Яценко.

Еще один собеседник издания подтвердил, что на борту находится бывший первый зампред правления банка Владимир Яценко.

Напомним, в декабре 2020 год генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие по делу "ПриватБанка" начало двигаться в "нужном русле". До этого в мае директор НАБУ Артем Сытник говорил, что по делу о национализации должны объявить первые подозрения.

Отметим, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что Национальный банк Украины будет защищать законность национализации "ПриватБанка". В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца банка Игоря Коломойского и признал национализацию незаконной.

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