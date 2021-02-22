Дело ПриватБанка: в "Борисполе" посадили самолет, проходит спецоперация
В международном аэропорту "Борисполь" совершил посадку самолет, который вылетел из Днепра. Правоохранители проводят спецоперацию, которая может быть связана с делом "ПриватБанка".
Об этом сообщили источники РБК-Украина в Государственной авиационной службе.
По словам собеседника, проходит секретная операция правоохранительных органов Украины, которая может быть связана с делом "ПриватБанка". Он также отметил, что люди, которые летели на этом борту, на выходят из самолета.
По данным источников, опрошенных РБК-Украина, на борту мог находиться бывший первый заместитель главы правления "ПриватБанка". В частности, до национализации банка такую должность занимали Олег Гороховский и Владимир Яценко.
Еще один собеседник издания подтвердил, что на борту находится бывший первый зампред правления банка Владимир Яценко.
Напомним, в декабре 2020 год генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие по делу "ПриватБанка" начало двигаться в "нужном русле". До этого в мае директор НАБУ Артем Сытник говорил, что по делу о национализации должны объявить первые подозрения.
Отметим, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что Национальный банк Украины будет защищать законность национализации "ПриватБанка". В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца банка Игоря Коломойского и признал национализацию незаконной.