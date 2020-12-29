Венедиктова заявила, что дело ПриватБанка движется в "нужном русле"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что следствие по делу "ПриватБанка" начало двигаться в "нужном русле". Информация о затягивании с подписью подозрений не соответствует действительности.

Об этом она написала в своем Facebook.

В частности, она отреагировала на публикацию в СМИ о том, что она якобы блокирует подозрения.

"Это источник или манипулятор, или лжец. Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле", - отметила Венедиктова.

Отметим, "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах написала, что Венедиктова затягивает подписание подозрений в деле "ПриватБанка". Утверждалось, что НАБУ передало их на подпись еще две недели назад, но ответа до сих пор нет.

Еще в мае директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что следствие приближается к объявлению подозрений по делу о национализации "ПриватБанка".

РБК-Украина в материале "Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским" писало, что вопрос "ПриватБанка" остается главным для его бывшего владельца Игоря Коломойского, национализацию которого он считает незаконной и требует компенсацию.

Напомним, ранее Венедиктова активизировала дела, связанные с группой "Приват", войдя в состав прокурорских групп в трех основных производствах.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии РБК-Украина заявила, что Владимир Зеленский определится с тем, останется ли Венедиктова на посту генерального прокурора, после ее отчета. Однако уже видны успехи в ее работе.

"Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", - сказала Мендель.