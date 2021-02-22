Дело Приватбанка: бывшему замглавы правления согласовали подозрение

В международном аэропорту "Борисполь" экстренно сел самолет, на борту которого находился бывший заместитель главы правления ПриватБанка. Генеральный прокурор согласовала сообщение ему о подозрении в совершении преступления.

В НАБУ сообщили, что экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Его самолет экстренно посадили в аэропорту Борисполь, где начато проведение неотложных следственных действий.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в Государственной авиационной службе сообщили, что аэропорту "Борисполь" совершил посадку самолет, который вылетел из Днепра. Проводится спецоперация, которая может быть связана с делом "ПриватБанка".

Кроме того, в декабре 2020 год генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие по делу "ПриватБанка" начало двигаться в "нужном русле". До этого в мае директор НАБУ Артем Сытник говорил, что по делу о национализации должны объявить первые подозрения.