Зеленский созывает СНБО, а в Украину возвращаются морозы: новости за 12 февраля

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета нацбезопасности и обороны, Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС, в Украину возвращаются морозы. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 12 февраля – в материале РБК-Украина

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Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе проведет заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание должно состояться 19 февраля.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.

Нардепу впервые объявили подозрение за "кнопкодавство"

Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение народному депутату Владиславу Поляку. Его подозревают в "кнопкодавстве". Об этом сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Генпрокур на своей странице в Facebook сообщила, что нардеп вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил.

В Киеве утвердили возвращение детей в школы и детсады с 15 февраля

В Киеве школы и детские сады возобновят работу с 15 февраля. Это решение утвердили киевские власти. Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре вместо снегопадов установится морозная погода без осадков и это позволяет вернуть детей в учебные учреждения.

Юг Украины может превратиться в пустыню: почему

Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина. В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский, говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни.

"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС

В Министерстве иностранных дел России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью российскому журналисту, передает ТАСС. "Мы готовы, если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - сказал он.

Снегопады отходят, возвращаются морозы: прогноз погоды на выходные

В субботу днем еще будет идти небольшой снег в центральных регионах Украины. А на выходные ударят сильные морозы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Что ждет Украину дальше и почему прогнозы о комфортной и теплой зиме не оправдались, рассказал старший научный сотрудник Украинского гидрометцентра Владислав Тимофеев.