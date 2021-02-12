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В Киеве утвердили возвращение детей в школы и детсады с 15 февраля

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 17:53
В Киеве утвердили возвращение детей в школы и детсады с 15 февраля Фото: пустой детсад (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве школы и детские сады возобновят работу с 15 февраля. Это решение утвердили киевские власти.

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Исполняющий обязанности киевского мэра Валентин Мондриивский отметил, что вскоре вместо снегопадов установится морозная погода без осадков и это позволяет вернуть детей в учебные учреждения.

"Коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, ведь по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - сказал чиновник.

Напомним, ранее киевские школы и детские сады закрыли до конца этой недели. В частности, сегодня обучение организовано в дистанционном режиме. Кроме того, КГГА просила компании и учреждения пойти навстречу сотрудникам, которые не смогут выйти на работу из-за закрытых школ и детсадов.

Кроме того, в связи с ухудшением погоды в столице отменили сельскохозяйственные ярмарки.

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