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Нардепу впервые за "кнопкодавство" объявили подозрение

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 09:29
Нардепу впервые за "кнопкодавство" объявили подозрение Фото: Владислав Поляк (facebook com poliakvladislav)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение народному депутату Владиславу Поляку. Его подозревают в "кнопкодавстве".

Об этом сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Офис генпрокурора по поручению главы ведомства Ирины Венедиктовой сообщил о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Рады голосования вместо другого народного депутата ("кнопкодавство").

Это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Источники РБК-Украина сообщают, что подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа "Доверие").

Генпрокур на своей странице в Facebook сообщила, что нардеп вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил.

"Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи", - написала она.

Напомним, Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело против народного депутата Андрея Иванчука за "кнопкодавство".

Отметим, что закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство" вступил в силу 16 января 2020 года.

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