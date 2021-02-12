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Снегопады отходят, возвращаются морозы: прогноз погоды на выходные

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 10:50
Снегопады отходят, возвращаются морозы: прогноз погоды на выходные Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В субботу днем еще будет идти небольшой снег в центральных регионах Украины. Однако, на выходные ударят сильные морозы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз на 13 февраля

В субботу будет переменная облачность в большинстве областей, кроме Винницкой Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской, там будут снегопады.

Снегопады отходят, возвращаются морозы: прогноз погоды на выходные

Температура воздуха днем в северных и центральных областях составит -6-13, а ночью -11-15. На западе страны днем -5-8, а ночью -12-15. На востоке и юге страны днем -3-7, а ночью -8-13.

В субботу в Киеве также будет снежить. Днем -9-11, а ночью -12-14.

Прогноз на 14 февраля

В воскресенье ударят сильные морозы. На западе днем -3-8, а ночью -4-12. На севере и в центре днем -8-13, а ночью -11-16. На востоке и юге страны днем -3-6, а ночью -9-12.

Снегопады отходят, возвращаются морозы: прогноз погоды на выходные

В воскресенье снегопады закончатся и в Киеве. Температура воздуха днем составит -9-11, а ночью -12-14.

Напомним, о причинах резких перепадов температуры говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

Отметим, из-за снежного циклона во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

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Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир