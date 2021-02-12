Юг Украины может превратиться в пустыню: почему

Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина. В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский, говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир" .

По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни.

Он отметил, что за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса Цельсия.

Отметим, в Украине одной из известнейших пустынь являются Олешковские пески.