Юг Украины может превратиться в пустыню: почему
Последствия глобального потепления чувствует уже и Украина. В частности, степи южного региона могут превратиться в пустыни.
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский, говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".
По его словам, из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни.
Он отметил, что за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса Цельсия.
Отметим, в Украине одной из известнейших пустынь являются Олешковские пески.
Напомним, в Кабинете министров Украины назвали причины изменения климата в стране.
Отметим, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида говорил, что погода в Украине летом 2020 будет очень жаркой.
Синоптик уверен, что аномально жаркое лето в Украине - не временное явление. С таким положением вещей украинцам, по словам Кульбиды, придется смириться.
Кроме того, экологи заявили о необходимости уменьшения выбросов углерода в воздух. Уровень мирового океана поднимается быстрее худших прогнозов.