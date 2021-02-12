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Зеленский инициировал СНБО. Часть заседания будет закрытой

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 20:15
Зеленский инициировал СНБО. Часть заседания будет закрытой Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе проведет заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание должно состояться 19 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

Глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента Украины.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказали в СНБО.

Отметим, вчера Зеленский вместе с послами стран G7 совершил визит в зону проведения операции Объединенных сил. Он побывал на позициях украинских военных в районах, которые чаще всего попадают под обстрелы со стороны пророссийских боевиков.

Напомним, 2 февраля Зеленский провел заседание СНБО, на котором решили наложить санкции на так называемые "каналы Медведчука". Речь идет о каналах 112, ZIK и NewsOne.

Также РБК-Украина писало, что в конце декабря Зеленский собирал заседание СНБО, чтобы обсудить ситуацию с Конституционным судом Украины.

Добавим, в конце января Зеленский изменил состав СНБО. Зеленский ввел в состав СНБО украинского ученого.

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