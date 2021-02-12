"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС

В Министерстве иностранных дел России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью российскому журналисту, передает ТАСС .

По его словам, российская власть к этому готова.

"Мы готовы, если еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - сказал он.

Лавров, в то же время, отметил, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

"Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - считает он.