В ВОЗ сделали заявление, а МВД Беларуси угрожает применять боевое оружие: новости за 12 октября

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда готов уйти с поста главы государства, в ВОЗ сделали заявление о коронавирусе, МВД Беларуси угрожает применением боевого оружия на протестах. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 12 октября, - в материале РБК-Украина

Зеленский и Дуда сделали совместное заявление: главные тезисы

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда выступили с совместным заявлением. Заявление было подписано 12 октября по итогам встречи президентов в Киеве.

Основные тезисы - в материале РБК-Украина.

Если не закончу войну на Донбассе, то пусть приходит другой человек, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть. Он рассказал, когда готов уйти с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью BBC.

Зеленский сказал, что никогда не "цеплялся за рейтинги и власть". "Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", - заявил он.

В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон разрешает субъекту хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.

Интерпол временно остановил розыск экс-судьи Чауса

Интерпол приостановил международный розыск бывшего судьи Николая Чауса. Розыск остановлен на время рассмотрения его обращения. Об этом сообщает Национальная полиция.

Чаус обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола 17 января 2020 года. В соответствии с процедурой обжалования решений, комиссия Интерпола 18 сентября приостановила доступ к информации о розыске бывшего судьи на время расследования.

Напомним, бывшего судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тыс. долларов в августе 2016 года.

МВД Беларуси угрожает применением боевого оружия на протестах

Министерство внутренних дел Беларуси угрожает демонстрантам применением боевого оружия, так как протесты в стране "стали организованными и крайне радикальными". Кроме этого, силовики будут применять спецсредства для подавления митингов. Соответствующий комментарий замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича размещен в официальном Telegram-канале пресс-секретаря ведомства.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил он.

ВОЗ предостерегает от коллективного иммунитета как метода борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег от идеи, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией в борьбе пандемией коронавируса. По его словам, такие предложения "просто неэтичные". Об этом он сказал на брифинге 12 октября.

"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - сказал глава ВОЗ.

В Одессе разгорелся скандал из-за украинского языка: подробности

В гимназии Одессы учительница рисования затравила ребенка из-за того, что он говорит на украинском языке. Педагог позволила себе при всех отругать девочку за то, что та отвечала ей на украинском языке. Запись травли и унижений родители разместили в социальных сетях.

Скандал начал быстро набирать обороты и на ситуацию буквально через несколько часов отреагировали в Департаменте образования и науки Одесского городского совета. Директор департамента Елена Буйневич выразила поддержку девочке, и сообщила, что директор гимназии уже принял решение об увольнении педагога.