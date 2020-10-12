В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон разрешает субъекту хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.

Документ также устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировки.

Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарств и соблюдения определенных производителем условий их хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

Таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.

Кроме того, закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами законодательству Европейского союза.

Напомним, 17 сентября нардепы поддержали во втором чтении соответствующий законопроект.

Кроме того, Кабинет министров упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса.