Зеленский и Дуда сделали совместное заявление: главные тезисы
Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда выступили с совместным заявлением. Заявление было подписано 12 октября по итогам встречи президентов в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В совместном заявлении Зеленский и Дуда подчеркнули необходимость:
- усиления международного сотрудничества для преодоления новых вызовов и угроз в связи с пандемией коронавируса;
- прекращения незаконной оккупации Крыма и агрессии на Донбассе. При этом Польша выразила заинтересованность в участии в международной платформе по деоккупации Крыма;
- отметили право граждан определять свое будущее в результате демократических выборов;
- Польша подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины;
- осудили преступления против человечности и признали необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации жертв конфликтов и политических репрессий 20 века в Украине и Польше;
- осудили акты надругательства над украинскими и польскими памятниками и местами памяти в обеих странах и призвали осуществлять надлежащую опеку над ними;
- подчеркнули необходимость защиты прав нацменьшинств в Украине и Польше, основы функционирования школ польского и украинского меньшинства будут урегулированы отдельным соглашением;
- дальнейшего углубления отношений Украины с Евросоюзом;
- предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО;
- сотрудничества между странами для проведения дальнейших реформ в Украине;
- дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Острожского;
- углубления экономического сотрудничества между странами;
- дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере;
- сотрудничества с целью усиления роли региона как важного транспортно-транзитного, инфраструктурного и инновационно-инвестиционного центра для Европейского континента;
- Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с инициативой "Триморья".
Также Зеленский и Дуда заявили о необходимости продолжения работы консультационного комитета президентов Украины и Польши, следующее заседание которого состоится в Варшаве.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина планирует открыть консульство в польском городе Вроцлав.
Кроме этого Дуда выступил за продолжение "крымских" санкций против России.