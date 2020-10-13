У ВООЗ зробили заяву, а МВС Білорусі загрожує застосовувати бойову зброю: новини за 12 жовтня

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли готовий піти з поста глави держави, в ВООЗ зробили заяву щодо коронавірусу, МВС Білорусі загрожує застосуванням бойової зброї на протестах. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 12 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Зеленський і Дуда зробили спільну заяву: головні тези

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда виступили зі спільною заявою. Заява була підписана 12 жовтня за підсумками зустрічі президентів у Києві.

Основні тези - в матеріалі РБК-Україна.

Якщо не закінчу війну на Донбасі, то хай приходить інша людина, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не тримається за владу. Він розповів, коли готовий піти з поста глави держави. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

Зеленський сказав, що ніколи не "чіплявся за рейтинги та владу". "Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію. Трагічну історію між нашими країнами", - заявив він.

В Україні дозволили електронну торгівлю ліками

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами. Документ на законодавчому рівні регулює дистанційну торгівлю ліками. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон дозволяє суб'єкту господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, здійснювати і електронну роздрібну торгівлю ліками, а також доставляти їх безпосереднього споживача.

Інтерпол тимчасово зупинив розшук екс-судді Чауса

Інтерпол припинив міжнародний розшук колишнього судді Миколи Чауса. Розшук зупинено на час розгляду його звернення. Про це повідомляє Національна поліція.

Чаус звернувся в Комісію з контролю файлів Інтерполу 17 січня 2020 року. У відповідності з процедурою оскарження рішень, комісія Інтерполу 18 вересня призупинила доступ до інформації про розшук колишнього судді на час розслідування.

Нагадаємо, колишнього суддю Миколу Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів в серпні 2016 року.

МВС Білорусі загрожує застосуванням бойової зброї на протестах

Міністерство внутрішніх справ Білорусі загрожує демонстрантам застосуванням бойової зброї, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними". Крім цього, силовики будуть застосовувати спецзасоби для придушення мітингів. Відповідний коментар заступника глави МВС Білорусі Геннадія Казакевича розміщений в офіційному Telegram-каналі прес-секретаря відомства.

"Протести, які змістилися переважно у Мінськ, стали організованими та вкрай радикальними. У зв'язку з цим співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть з вулиць і в разі необхідності застосовуватимуть спецзасоби та бойову зброю", - заявив він.

ВООЗ застерігає від колективного імунітету як методу боротьби з коронавірусом

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус застеріг від ідеї, що колективний імунітет може бути реалістичною стратегією в боротьбі пандемією коронавірусу. За його словами, такі пропозиції "просто неетичні". Про це він сказав на брифінгу 12 жовтня.

"Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них. Ніколи в історії охорони здоров'я колективний імунітет не використовувався в якості стратегії реагування на спалах хвороби", - сказав глава ВООЗ.

В Одесі розгорівся скандал через українську мову: подробиці

В гімназії Одеси вчителька малювання зацькувала дитину через то, що вона говорить українською мовою. Педагог дозволила собі при всіх насварити дівчинку за те, що та відповідала їй українською мовою. Запис цькування і принижень батьки розмістили в соціальних мережах.

Скандал почав швидко набирати обороти й на ситуацію буквально через кілька годин відреагували в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради. Директор департаменту Олена Буйневич висловила підтримку дівчинці, і повідомила, що директор гімназії вже прийняв рішення про звільнення педагога.