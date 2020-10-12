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МВД Беларуси угрожает применением боевого оружия на протестах

Новина українською → Беларусь , Понедельник 12 октября 2020 17:15
МВД Беларуси угрожает применением боевого оружия на протестах Фото: подавление протестов в Беларуси (news.tut.by)
Автор: Максим Зайченко

Министерство внутренних дел Беларуси угрожает демонстрантам применением боевого оружия, так как протесты в стране "стали организованными и крайне радикальными". Кроме этого, силовики будут применять спецсредства для подавления митингов.

Соответствующий комментарий замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича размещен в официальном Telegram-канале пресс-секретаря ведомства.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил он.

Напомним, в Беларуси за вчера, 11 октября, силовики задержали 713 участников акций протестов. Всего в стране прошло 25 протестных акций. Силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов.

Отметим, начиная с 9 августа, когда в Беларуси начались демонстрации, непосредственно в Минске были приговорены почти 3 тысячи человек.

Также РБК-Украина писало, что ЕС согласовал введение санкций против Александра Лукашенко.

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