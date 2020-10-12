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Интерпол временно остановил розыск экс-судьи Чауса

Новина українською → Украина, Понедельник 12 октября 2020 13:36
Интерпол временно остановил розыск экс-судьи Чауса Фото: Николай Чаус (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Интерпол приостановил международный розыск бывшего судьи Николая Чауса. Розыск остановлен на время рассмотрения его обращения.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Чаус обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола 17 января 2020 года. В соответствии с процедурой обжалования решений, комиссия Интерпола 18 сентября приостановила доступ к информации о розыске бывшего судьи на время расследования.

В полиции также подчеркнули, что украинские правоохранительные органы не прекращали розыск Чауса.

Напомним, в феврале этого года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что дело бывшего судьи, бежавшего в Молдову, готовится к передаче в суд. В сентябре стало известно, что экстрадиция Чауса затягивается из-за его иска по отказу в предоставлении Молдовой политического убежища.

Бывшего судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тыс. долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная рада оперативно не рассмотрела данный вопрос. В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

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