Витренко снова не назначили министром энергетики, а ПАСЕ подтвердила полномочия России: новости за 28 января

Верховная рада Украины опять отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко., страны Евросоюза выработали общие требования для сертификатов о вакцинации от коронавируса, ПАСЕ подтвердила полномочия России. Подробнее о том, что произошло в четверг, 28 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: новости за 28 января

В Раде опять провалили назначение Витренко министром энергетики

В четверг, 28 января, Верховная рада Украины опять отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко. Пять фракций парламента не дали ни одного голоса за его кандидатуру.

"За" проголосовали лишь 204 народных депутата из 226 необходимых. Фракция "Слуга народа" дала 177 голосов в поддержку Витренко. Еще 18 - депутатская группа "Доверие". Также за назначение Витренко проголосовало 9 внефракционных депутатов.

ПАСЕ подтвердила полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. При этом в ПАСЕ приняли критический к РФ доклад.

Отстранение российской делегации поддержали лишь 37 представителей, 115 выступили против, 7 воздержались.

ГБР сообщило о подозрении Януковичу за подписание "харьковских соглашений"

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.

Янукович подозревается в государственной измене по ч.1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины.

Налоговую милицию ликвидируют. Рада одобрила создание Бюро экономбезопасности

Верховная рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию. Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №3087-д.

Закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности.

Киевский суд отменил новое украинское правописание

Окружной административный суд Киева отменил постановление правительства о новом украинском правописании. Основанием иска к ОАСК было то, что Кабмин не имеет права изменять правописание, поскольку "подобное просто не является его компетенцией".

Речь идет о новой редакции украинского правописания, в котором "вводят "павзу", "атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы", пояснил адвокат Дмитрий Ильченко.

В Доме профсоюзов откроется казино: отдельные VIP-залы и алкогольные вечеринки

В Доме профсоюзов в Киеве, в котором сгорели люди во время Революции достоинства, открывают покерный клуб. Заведение будет занимать огромную площадь. Здесь будут отдельные VIP-залы, игровые автоматы, алкогольные вечеринки. Об этом сообщается в расследовании "Слідство. інфо" на YouTube-канале.

Отметим, что в здании в 2018 году уже собиралась открыться сеть фаст-фуда KFC, но после негативной реакции украинцев, заведение закрыли. Такая же участь ждала и кафе "Каратель" и кофейню L'kafa.

В МОН рассказали, почему не могут уволить скандальную Бильченко из НПУ им. Драгоманова

Преподаватель из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских и сепаратистских высказываний. В сети вспыхнула волна гнева на почве речей профессора культурологии. Профессора Бильченко требуют уволить из учебного заведения, а ее студентка подала заявление на исключение из вуза.

Как сообщает "Радио Свобода", в МОН рассказали, почему они не могут уволить с должности преподавателя культурологии. Министерство отмечает, что действует в рамках Конституции и законов Украины, а также положения о МОН. Решение об увольнении скандального преподавателя должен принимать только руководитель учреждения.

Василий Лановой умер от коронавируса

Актер Василий Лановой умер 28 января в больнице в реанимационной палате в Москве, где советский и российский актер находился после госпитализации из-за коронавирусной болезни. Театрал и общественный деятель только полторы недели назад отметил свое 87-летие. О смерти знаменитого театрального педагога, народного артиста СССР сообщила его супруга Ирина Купченко. Об этом передает ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что Лановой пережил клиническую смерть в больнице.

Снегопад в Одесской области: девять населенных пунктов заблокированы

В Одесской области из-за непогоды заблокирован проезд в 9 населенных пунктов. По состоянию на 20:00 28 января высота снежного покрова в Одесской области составляла около 20-25 сантиметров. Из-за непогоды запрещено движение по дорогам М-15 "Одесса-Рени" и М-16 "Одесса-Кучурган", также закрыты все дороги местного значения. Кроме того, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась большая пробка.

Также в Одессе из-за непогоды международный аэропорт отменил часть рейсов. Кроме того, в аэропорту не смог приземлиться самолет из Египта, ему пришлось лететь в "Борисполь".